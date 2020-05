Advocaat gaat voor vrijspraak in corona-inbreuk: “Mijn cliënt kan niet gestraft worden op basis van een ministrieel besluit” Siebe De Voogt

28 mei 2020

Twee Afghanen uit Brugge riskeren 2 maanden cel met uitstel, nadat ze het samenscholingsverbod niet hebben nageleefd. De advocaat van een van hen wil evenwel een 'prejudiciële vraag' stellen aan het Grondwettelijk Hof, omdat hij de strafbaarheid van de overtreding in twijfel trekt. "Mijn cliënt kan niet gestraft worden op basis van een ministrieel besluit", meent meester Bart Bleyaert.

De twee mannen van 19 en 25 jaar oud stonden op 22 april samen met een vriend op ‘t Zand in Brugge. Een inbreuk op het samenscholingsverbod, en dus stapte een politiepatrouille op hen af. De Afghanen gedroegen zich volgens het Openbaar Ministerie verbaal agressief en weigerden hun identiteitskaart af te geven. “Toen ze hoorden dat er bijstand ter plaatse geroepen werd, spurtten beiden weg”, vertelde de procureur donderdag in de Brugse rechtbank. “Ze konden even verderop staande gehouden worden. Tegen de jongste bleken al twee pv’s te zijn opgesteld voor inbreuken op de coronawetgeving. Voor zijn kompaan waren dat er al drie.”

Beide mannen riskeren nu 2 maanden cel met uitstel en 800 euro boete. Maar als het van de advocaat van de jongste afhangt, moet zijn cliënt worden vrijgesproken. Meester Bart Bleyaert stelt de wetgeving rond inbreuken op de coronawetgeving immers in twijfel. Hij wil daarom een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. “Mijn cliënt kan niet gestraft worden op basis van een ministrieel besluit", pleitte hij. “Dat is in strijd met de Grondwet. Had men een koninklijk besluit opgesteld, was er helemaal geen probleem geweest.”

De rechter oordeelt op 25 juni of hij de vraag van de verdediging voorlegt aan het Grondwettelijk Hof.