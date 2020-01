Actrice Ann Ceurvels is meter van BSO De Passer Bart Huysentruyt

15 januari 2020

14u32 0 Brugge Actrice Ann Ceurvels is meter van de Brugse BSO-school De Passer. Ze ging er woensdagmiddag op bezoek.

De school, die sinds 2015 bestaat, werd in 2017 al officieel uitgeroepen tot ‘warmste school van Brugge’. Voor de vijfde verjaardag heeft De Passer een peter en een meter aangesteld. Peter is Thomas Fondelli, een autoriteit op vlak van autismebegeleiding. De nieuwe meter is Ann Ceurvels, de actrice die je nog kan kennen van Windkracht 10 of Salamander op Eén. “Kinderen met autisme zijn schone mensen, ook met hun etiketje. Ze hebben zelfs superkrachten, vinden mogelijkheden op plekken waar wij ze niet vinden”, zegt Ann Ceurvels, die zelf een zoon heeft met ASS. Ceurvels schreef er twee boeken over: ‘Etiketjes’ en ‘Etiketjes 18+’. Ze heeft een praktijk waarin ze gezinnen begeleidt waarvan iemand een etiketje draagt.