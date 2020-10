Actiegroep verzet zich tegen opslag van bouwafval langs Boudewijnkanaal: “De natuur wordt er vernietigd” Bart Huysentruyt

12u22 0 Brugge De actiegroep Groen vzw kant zich tegen de aanvraag van nv Top-Mix om een terrein langs het Boudewijnkanaal in Dudzele in te palmen als nieuwe bedrijfslocatie. Het gaat om een gebied van 8 hectare.

Top-Mix maakt deel uit van Groep Verhelst en is verwerker van verscheidene afvalstoffen met vestigingen in Brugge en Oostende. Momenteel bevindt het bedrijf zich in de Brugse binnenhaven, maar het heeft een grotere oppervlakte nodig. Ze willen een terrein inrichten voor recyclage van bouwpuin aan de Onze-Lieve-Vrouwe-ader. “Naast de gezichtshinder vrezen wij de totale vernietiging van de huidige groei van bomen en moerasvegetatie in deze Dudzeelse Polder”, zegt Erik Ver Eecke van Groen vzw.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 8 oktober. “Wij dienen een bezwaarschrift in, omdat we het verdwijnen van waardevol groen niet kunnen goedkeuren”, zegt Ver Eecke.