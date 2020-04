Acteurs van ‘Zie mij graag’ sturen videoboodschap naar verzorgers van AZ Sint-Jan in Brugge: “Applaus is voor jullie” Bart Huysentruyt

04 april 2020

07u43 0 Brugge De acteurs van ‘Zie mij graag’ op Eén hebben een videoboodschap bezorgd aan het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze sturen veel moed en doorzettingsvermogen. “Dit keer is het applaus voor jullie", zegt Tine Embrechts.

De videoboodschap van ruim vier minuten start met een boodschap van acteur en zanger Stan Van Samang en zijn zoontje Lenny. Ook acteurs Wouter Bruneel, Ini Massez, Tine Embrechts en Alejandra Theus spreken hun woorden van dank uit. “Hier is het heel rustig, maar ik hoor dat het bij jullie heel druk en chaotisch is”, zegt Alejandra Theus. “Ik wens jullie veel veerkracht en samenhorigheid. Wij zien jullie graag.” Tine Embrechts verwoordt het dan weer zo: “Dit keer is het applaus voor jullie.” Bij het AZ Sint-Jan in Brugge zijn ze heel erg in de wolken met de video. “Superbedankt om ons op deze manier een hart onder de riem te steken", laten ze op Facebook weten.