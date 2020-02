Acteurs helpen studenten Verpleegkunde aantrekken Bart Huysentruyt

11 februari 2020

08u28 0 Brugge Hogeschool Howest schakelt weer acteurs in voor het simulatieproject SimO om de opleiding Verpleegkunde te promoten.

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) verwacht men binnen de vijf jaar een tekort van 5.500 verpleegkundigen in België. Om daar een antwoord op te bieden, zijn de scholen inventief. De bacheloropleiding Verpleegkunde aan Howest groeit wél sterk: de inschrijvingen gingen met 30 procent omhoog. “Onder de noemer SimO oefenden studenten Verpleegkunde verschillende opdrachten in met live acteurs, in ons eigen nagebootst ziekenhuis”, zegt directeur Lode De Geyter. “Omwille van het succes besloot Howest ook dit jaar een editie te organiseren. SimO 2020 start op dinsdag 11 februari in Brugge en loopt tot eind april. Die investering is ook nodig: verpleegkunde is een knelpuntberoep.”