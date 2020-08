Acteur Sam Louwyck kruipt in de huid van Lodewijk van Gruuthuse: “We moesten geen make-up gebruiken, want hij lijkt er al op” Bart Huysentruyt

26 augustus 2020

09u40 0 Brugge Het gerenoveerde Gruuthusepaleis is een van de drie genomineerde projecten voor de prestigieuze Onroerenderfgoedprijs 2020. Om de kandidatuur extra kracht bij te zetten, vroeg het stadsbestuur aan acteur en Bruggeling Sam Louwyck om in de huid van Lodewijk van Gruuthuse te kruipen.

Met de Onroerenderfgoedprijs zet de Vlaamse overheid bijzondere erfgoedprojecten in de kijker. Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat publiek toegankelijk is. “Het laureatenrapport prijst de renovatie van het Gruuthusepaleis", zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “De juryleden loven de vernieuwing van de belvédèreconstructie op de voorgevel, de schilderingen in de inkomhal en de doordachte aanpak van de middeleeuwse bidkapel van Lodewijk van Gruuthuse. Ook het hedendaags onthaalpaviljoen valt in de smaak.”

Bijzondere band

Begin oktober wordt bekendgemaakt wie de Onroerenderfgoedprijs 2020 wegkaapt, maar ook wie de publieksprijs verdient. “We kozen bewust voor Sam Louwyck, een Brugse acteur die een bijzondere band heeft met Gruuthuse. Mooi meegenomen is dat er ook nauwelijks make-up aan te pas moest komen om hem op Lodewijk van Gruuthuse te doen lijken”, zegt schepen Minou Esquenet. In het filmpje dat via social media en de nieuwsbrief van Stad Brugge wordt verspreid, kruipt Sam Louwyck in de huid van Lodewijk van Gruuthuse (1422-1492), de bekendste telg uit het invloedrijke geslacht van Gruuthuse. Hij doet een persoonlijke oproep aan de kijker om voor het Gruuthusepaleis te stemmen. “Ik ben best trots dat ik nu mijn schouders mee onder deze nominatie kan zetten", zegt Louwyck in een korte reactie. “Als kind groeiden we op met deze historische figuren in Brugge.”

Stemmen voor de publieksprijs van de Onroerenderfgoedprijs 2020 kan tot zondag 13 september 2020 via www.onroerenderfgoedprijs.be.