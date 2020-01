Acht leden beruchte motorbende aangehouden op verdenking van moordpoging Mathias Mariën

17u15 0 Brugge Acht van de elf opgepakt leden van motorbende No Surrender MC uit Zwevezele zijn aangehouden. Dat bevestigt het Brugs parket. Ze worden verdacht van de moordpoging op een ex-lid van de bende uit Brugge. Die zou de leider verraden hebben, waarna hij werd ontvoerd en fiks toegetakeld.

Dinsdagochtend viel de federale gerechtelijke locatie binnen op verschillende locaties, waaronder in Assebroek, Zwevezele en Henegouwen. In totaal werden 11 mensen opgepakt voor verhoor, waarvan de onderzoeksrechter er acht heeft aangehouden. In de nacht van 14 op 15 december 2018 werd het slachtoffer hardhandig aangepakt in het clubhuis in Zwevezele. Daarna werd hij in een auto meegenomen en afgezet op een verlaten plaats in de omgeving van Moeskroen. De acht aangehouden verdachten zullen vrijdag voor de raadkamer verschijnen.