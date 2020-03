Accountantskantoor Van Impe & Tally overgenomen door EY: “Blijven vanuit Brugge werken” Bart Huysentruyt

02 maart 2020

14u36 0 Brugge EY België neemt accountantskantoor Van Impe & Tally langs de Komvest in Brugge over. De tien personeelsleden blijven aan de slag, maar dan vanuit het EY-kantoor in Brugge.

In 1978 richtte Daniël Van Impe ‘Van Impe Accountancy’ op, gericht op minnelijke en gerechtelijke expertises, schaderamingen en waardebepaling van ondernemingen. In 2000 traden Ruben Van Impe en Joke Tally toe tot het kantoor en bouwden ze het verder uit, gespecialiseerd in alle aspecten van accountancy en fiscaliteit.

“Met Van Impe & Tally hebben we een sterke partner gevonden om ons cliënteel in de regio West-Vlaanderen verder te begeleiden”, zegt Patrick Rottiers van EY België. “Het kantoor telt heel wat kwaliteitsvolle, gedreven medewerkers en beschikt over een veelbelovende cliëntenportefeuille. Van Impe & Tally streeft dezelfde waarden en normen als EY na waarbij Ruben en Joke en hun team de uitdrukkelijke wens hadden om zich verder te ontwikkelen en zich aan te sluiten bij EY gezien onze geïntegreerde, persoonlijke aanpak.”

Het team van Van Impe & Tally zal worden geïntegreerd in het EY kantoor langs de Gistelsesteenweg in Brugge en zal naast de andere 11 lokale kantoren de partner blijven van ondernemend Vlaanderen.