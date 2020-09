Aaron Van Lersberghe wint goud op Vlaams Kampioenschap 1500m : “Mijn tactisch plannetje klopte helemaal.” Gunther Dekie

17 september 2020

21u47 0 Brugge Op het Vlaams Kampioenschap voor cadetten en scholieren behaalde Olympic Brugge twee medailles. Nils van Romswinkel pakte zilver op de 400mH bij de scholieren in een knappe tijd van 55.45 en Aaron Van Lersberghe, eveneens bij de scholieren, kroonde zich tot Vlaams kampioen op de 1500m. Hij klokte af na een tijd van 4.11.47. “De wedstrijd verliep ideaal voor mij,” zegt hij.

“Ik had vooraf het plan opgevat om me in de aanvangsfase wat schuil te houden en toe te slaan in de sprint. Dat plan heb ik perfect kunnen uitvoeren. In de laatste rechte lijn had ik dan ook nog het geluk dat een van de tegenstanders een gaatje liet in de binnenbaan waardoor ik mooi kon doorsprinten.” De Bruggeling finishte uiteindelijk in een tijd van 4.11.47 en bleef daarmee nipt boven zijn persoonlijk record van 4.10.62. “Voor een kampioenschap is dat eigenlijk best wel een goeie tijd. Het was een tactische wedstrijd, maar ik denk dat ik zaterdag de benen had om in een snelle wedstrijd een tijd van rond de 4.05 neer te zetten,” gaat hij verder.

Trainer Stijn Fincioen

De atleet van Olympic Brugge beschouwt zichzelf eerder als een 800m loper, maar toch koos hij op het Vlaams Kampioenschap voor de 1500m. “Een kampioenschap is vaak een tactische wedstrijd en ik weet dat ik met mijn snelheid in zo’n 1500m niet kansloos ben en dat bleek ook. Ik heb trouwens dit jaar veel vooruitgang geboekt als atleet. Ik train nu bij Stijn Fincioen en we hebben vooral heel hard gewerkt aan mijn uithouding. Samen met Wout Louagie en Ebbe Vanneste vormen we een leuk trainingsgroepje en we stuwen mekaar naar een hoger niveau.”

Veldlopen

In het voorjaar kreeg Van Lersberghe wat af te rekenen met blessures aan de voet en de achillespees, maar toch slaagde hij erin om nog een mooi, weliswaar kort, seizoen te draaien. “Het was nipt, maar ik was net terug op niveau toen er begin augustus opnieuw wedstrijden mochten gelopen worden. Ik ben zeker tevreden over mijn resultaten. Nu beginnen we met de voorbereiding op het winterseizoen. Ik zal normaal deelnemen aan de CrossCup, maar daarin heb ik geen grote ambities. Ik word junior en de afstanden worden opnieuw een stuk langer. Het veldlopen beschouw ik vooral als een goeie voorbereiding op het pisteseizoen”, besluit hij.