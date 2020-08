Aanvaller van Brugse burgemeester Dirk De fauw wil opgenomen worden in psychiatrische instelling Siebe De Voogt

21 augustus 2020

12u18 0 Brugge De 35-jarige man uit Torhout die kort voor de zomer de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) De 35-jarige man uit Torhout die kort voor de zomer de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) stak met een mes , wil residentieel opgenomen worden in een psychiatrische instelling. Dat zegt zijn advocaat Yen Buytaert. De raadkamer verlengde de aanhouding van Bart G. intussen met twee maanden.

Bart G. (35) wachtte op zaterdag 20 juni Dirk De fauw op aan diens advocatenkantoor in Sint-Andries. De Brugse burgemeester was in zijn hoedanigheid als advocaat al vijftien jaar lang bewindvoerder van de Torhoutenaar. G. haalde plots een mes boven en haalde uit naar De fauw. De burgemeester liep bij de drieste aanval een snijwonde van 14 centimeter op ter hoogte van z’n keel. Hij ontsnapte aan de dood.

Zijn belager kampte al langere tijd met psychoses. Hij was op het ogenblik van de aanval zelfs opgenomen in een psychiatrische instelling, maar mocht in het weekend af en toe naar huis. Zijn advocaat Yen Buytaert probeert nu een instelling te vinden waar zijn cliënt residentieel kan worden opgenomen. “Zo krijgt hij de nodige zorgen en is de maatschappij maximaal beschermd”, zegt hij. Over het motief van Bart G. wil zijn raadsman niets kwijt. “Wel staat vast dat de feiten niet losstaan van zijn psychiatrische problematiek", klinkt het. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van de Torhoutenaar vrijdagmorgen met twee maanden. Eenmaal de verdediging een gepaste psychiatrische instelling gevonden heeft, zal het afwachten zijn of de voorzitter van de raadkamer Bart G. effectief voorwaardelijk vrijlaat. Een verplichting is dat allerminst.