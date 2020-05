Aantal Brugse GAS-boetes met een ruk de hoogte in door sluikstorters: “We gaan permanente camera plaatsen” Bart Huysentruyt

26 mei 2020

12u24 0 Brugge Het aantal GAS-boetes in Brugge is in 2019 met een ruk de hoogte ingeschoten: in vergelijking met het jaar voordien noteert de stad een stijging van 78 procent tot 443 dossiers. Vooral sluikstorten is een probleem: “Daarom gaan we nu een permanente camera aankopen om bij glasbollen te plaatsen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De stijging van 248 naar 443 dossiers is bijzonder opvallend, met een topscore voor het aantal vaststellingen rond sluikstorten: liefst 192 dossiers gingen daarover. De tweede vaakst voorkomende overtreding is wildplassen met 106 dossiers. Nieuwkomer op plaats drie zijn de gidsen: 61 onder hen bleken niet in orde met de reglementering rond lawaaihinder of hadden simpelweg geen vergunning om toeristen in Brugge rond te leiden.

“Het is een opmerkelijke stijging, die ook wel te verklaren valt door de uitbreiding van de GAS-toepassingen”, verklaart burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die evenwel bezorgd is om het aantal gevallen van sluikstorten. “Het aantal is bijzonder hoog. Er zijn veel mensen die bijvoorbeeld hun afval in een gewoon plastic zakje steken en het dan in één van onze openbare afvalmanden droppen. Op die manier proberen ze een huisvuilzak uit te sparen. Dat mag niet.” Maar er zijn ook veel problemen rond glasbollen. “Mensen zetten er zomaar een karton of curverbox vol glas neer in de hoop dat die dan meegenomen wordt. Ook dat is niet de bedoeling.”

Mobiele camera

Rond het Astridpark, de Botanieken Hof, zijn er veel klachten van lawaaihinder. Zo wordt er vaak glas gedeponeerd in de nachtelijke uurtjes en dat zorgt voor overlast. “We willen dat soort problemen oplossen door een mobiele camera aan te kopen”, zegt De fauw. “In het verleden hadden we al zo'n camera in bruikleen. We merkten dat mensen geen onnodig afval meer achterlieten als ze merkten dat ze gefilmd konden worden. Dat rechtvaardigt dus de aankoop van zo’n exemplaar, die vooral rond glasbollen zal geplaatst worden.”

Tussen 50 en 175 euro

Verder opvallend in de cijfers zijn de vaststellingen rond de horecaterrassen. Heel wat uitbaters van horecazaken nemen het niet altijd even nauw met de ruimte die ze ter beschikking krijgen van de stad en worden daarvoor beboet door de GAS-ambtenaar of de politie. “In de meeste gevallen kregen de betrapten een boete tussen 50 en 175 euro”, zegt burgemeester De fauw. “Er zijn ook mensen die geen boete moesten betalen, omdat ze een gegronde reden opgaven. Er waren ook 28 dossiers waarbij er simpelweg geen boete geïnd werd omdat de betrapte, vaak daklozen, geen centen hebben.”

Coronacrisis

Wat 2020 betreft, zullen de cijfers allicht veel lager liggen door de coronacrisis. Er zijn immers geen gidsbeurten en horeca is nog altijd gesloten. Ook het aantal gevallen van wildplassen is stevig verminderd.