Aannemer hervat zware werken in Katelijnestraat Bart Huysentruyt

02 augustus 2020

11u44 0 Brugge Aannemer Willemen Infra herstart maandag de ingrijpende wegenwerken aan de Katelijnestraat in Brugge. Er wordt gewerkt aan de bovenbouw van de straat. Dat zal de hele maand augustus duren.

In de zone tussen het kruispunt Katelijnebrug en de Arsenaalstraat liggen de grote werken met putten en aanleg van de riolering achter de rug. Nu start de aannemer aan de heropbouw van de bovenlaag. Tegen 7 september zal het kruispunt aan de Vispaansstraat kunnen vrijgegeven worden. Het kruispunt zelf werd al vroeger vrijgegeven, zodat er verkeer in de Gentpoortvest mogelijk was en de Katelijnebrug niet langer afgesloten is.

Nu start de aanleg van de boordsteen en kasseien vanaf de brug. De straat zal zo voor het verkeer op 7 september open zijn tot aan de Vispaansstraat, zodat je daar opnieuw kan rijden. De Sulferbergstraat wordt bereikbaar via Colettijnenstraat, de rijrichting wordt omgedraaid. De Arsenaalstraat wordt afgesloten. De zone tussen Colettijnenstraat en Arsenaalstraat gaat open voor verkeer op 21 september.

