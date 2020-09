Aannemer die Beurs- en Congrescentrum bouwt, mag ‘s ochtends vroeger beginnen Bart Huysentruyt

20 september 2020

11u51 0 Brugge MBG, de aannemer die instaat voor de realisatie van het nieuwe BMCC (Beurs- Meeting- en Congres Centrum, red.) op het Beursplein, mag voortaan ‘s morgens om 6 uur beginnen.

MBG krijgt een verlenging tot 19 december om een uur vroeger starten. Omwonenden kregen een briefkaart in de brievenbus over deze regeling. Er wordt extra aandacht besteed om de geluidshinder te beperken. Dit bouwproject moet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden rekening houden met de opgelegde coronamaatregelen. Door het verhogen van het aantal arbeiders op de werf, is de aannemer verplicht om in shifts te werken en de toeleveringen van bouwmaterialen meer over de werkdag te spreiden, wil hij de maatregelen respecteren. Stel dat er zwaar verkeer in die vroege ochtenduren noodzakelijk zou zijn vanaf de Vrijdagmarkt richting Hauwerstraat, dan probeert de aannemer om dit verkeer zo vroeg mogelijk te organiseren, tussen 6 en 7.45 uur.