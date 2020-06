Aannemer (32) vlamt langs wegenwerken op E403 na telefoontje van zijn vrouw VHS

29 juni 2020

15u17 0 Brugge Na een telefoontje van zijn vrouw repte een aannemer uit Assebroek zich naar huis. Maar op de E403 in Roeselare reed de man 142 in een zone 70. Het resulteert nu in een rijverbod van 15 dagen en een boete van 400 euro.

N.B. liet zich op 27 oktober 2019 betrappen op de E403 in Roeselare. Daar was omwille van wegenwerken de maximumsnelheid beperkt tot 70 kilometer per uur. Omdat veel automobilisten zich niet aan die beperking hielden, werd enkele keren een zogenaamde superflitspaal opgesteld in de zone 70. Dat leverde tientallen processen-verbaal op. Ook aannemer N.B. uit Assebroek werd betrapt. Hij reed meer dan dubbel zo snel als toegelaten, zelfs na de correctie die bij snelheidsovertredingen uitgevoerd wordt: 142 kilometer per uur.

Niet eerste veroordeling

“Mijn cliënt moest iets ophalen in Frankrijk”, pleitte zijn advocaat. “Tijdens die rit kreeg hij een telefoontje van zijn echtgenote, waarop hij zich huiswaarts haastte. De overtreding moet in die context worden gezien.”

B. werd in 2016 ook al eens veroordeeld voor overdreven snelheid. De rechter was daarom wat strenger voor hem. De man kreeg een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 400 euro.