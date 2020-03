Aanleg ondergrondse elektriciteitskabels tussen Brugge en Sijsele Mathias Mariën

09 maart 2020

15u42 0 Brugge Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, legt ondergrondse elektriciteitskabels tussen Brugge en Sijsele.

Tot eind maart voorziet Elia voorbereidende werken op de Maalse Steenweg in Brugge. Eilanden op de middenstrook worden verwijderd. Daarnaast zorgt Elia voor een tijdelijke verbreding van de Maalse Steenweg tussen de Altebijstraat en Vredestraat. Deze werken gebeuren in stukken van 200 meter en zijn nodig om tijdens de kabelwerken verkeer in beide richtingen mogelijk te houden. Ter hoogte van de werfzones verloopt het verkeer via de middenstrook en zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen langs de Maalse Steenweg aan de oneven zijde. De toegang tot een woning en/of garage blijft steeds vrij.

In de week van 16 maart start Elia met de aanleg van ondergrondse elektriciteitskabels in de Altebijstraat. Hierdoor is enkel verkeer in de richting van de Nijverheidsstraat mogelijk. Het verkeer richting de Maalse Steenweg wordt omgeleid via de Buiten Kazernevest. Om de kabelwerken in de Altebijstraat vlot en veilig uit laten voeren, geldt vanaf 30 maart tot 10 april een parkeerverbod van 7 uur tot 17 uur.