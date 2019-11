Aanhouding van gevreesde worstelaar verlengd na agressie tegenover cipiers Siebe De Voogt

15u37 0 Brugge De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van de Tsjetsjeense worstelaar Izyaur Mutaliev (28) met twee maanden verlengd in het dossier rond de zware agressie tegenover drie gevangeniscipiers. De feiten vonden afgelopen zomer plaats in de gevangenis van Brugge.

De Tsjetsjeense worstelaar ging op 24 juli drie cipiers te lijf op de zwaar beveiligde afdeling van de Brugse gevangenis. Twee cipiers mochten snel het ziekenhuis verlaten, maar hun collega liep zware verwondingen op en is lange tijd werkonbekwaam. De Tsjetsjeen was al langer gekend voor zijn agressieve gedrag en werd na het incident overgeplaatst naar de gevangenis van Beveren. De man zit momenteel een gevangenisstraf van 15 jaar uit voor een gewelddadige overval met dodelijke afloop in april 2016 in Merksem. Hij zit dus sowieso nog enige tijd achter de tralies. Samen met enkele kompanen knevelde Mutaliev een 62-jarige binnenschipper. Het slachtoffer overleed tijdens de feiten door een hartfalen. De Tsjetsjeen verscheen deze week ook nog voor de correctionele rechtbank in Hasselt. In de gevangenis van de stad had hij op 21 januari een medegedetineerde knock-out geslagen. In dat dossier vorderde het openbaar ministerie een effectieve celstraf van 9 maanden.