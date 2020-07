93 Japanse notenbomen tegen de vlakte in Rusenburgwijk Bart Huysentruyt

26 juli 2020

11u28 0 Brugge In de week van 10 tot 14 augustus laat de stad Brugge alle Japanse notenbomen in de Hendrik Waelputstraat, Kanunnik Duclosstraat, Karel Mestdaghstraat en Sint-Pieterstatiedreef rooien. De bomen worden geveld omdat ze in te kleine plantvakken staan en te dicht bij de woningen.

De helft van de bomen zijn vrouwelijk en dragen bijgevolg vruchten. Die zorgen voor geurhinder en bevuilen het openbaar domein en geparkeerde voertuigen. "De buurt is opgetogen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Zeker ook omdat er nieuwe bomen in de plaats komen. In november worden ze aangeplant. Met deze boomverjonging komen we tegemoet aan een leefbare buurt.” Waar gewerkt wordt, zal de aannemer de straat afsluiten en parkeerverbod invoeren. Dat zal in fasen gebeuren.