93 Japanse notenbomen in Brugge worden gerooid Mathias Mariën

20 juli 2020

10u27 0 Brugge In de week van 10 tot 14 augustus laat het Brugs stadsbestuur alle 93 Japanse notenbomen in de Hendrik Waelputstraat, Kanunnik Duclosstraat, Karel Mestdaghstraat en Sint-Pieterstatiedreef rooien. “De bomen worden geveld omdat ze in te kleine plantvakken staan en te dicht bij de woningen waardoor ze de voetpadtegels omhoogduwen en zo gevaarlijk worden voor voorbijgangers”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Daarnaast zorgen ze ook voor nogal wat hinder. De helft van de bomen zijn vrouwelijk en dragen bijgevolg vruchten. Deze zorgen voor geurhinder en bevuilen het openbaar domein en geparkeerde voertuigen”, gaat Van Volcem verder. “De buurt is opgetogen. In november worden nieuwe bomen aangeplant. Met deze boomverjonging komen we tegemoet aan een leefbare buurt. De bomen waren niet meer aangepast aan de omgeving."

Een andere gepaste groeninvulling met minstens 70 vrij uitgroeiende hoogstambomen is voor later, na de heraanleg van de straten die ofwel in 2021 of 2022 zal gebeuren.