900 deelnemers voor negende TOL-congres in Concertgebouw Mathias Mariën

02 oktober 2019

08u05 0 Brugge Op vrijdag 4 oktober komen meer dan 900 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland naar Brugge voor de negende editie van het TOL-congres. Dit congres vindt tweejaarlijks plaats in het Concertgebouw en is een organisatie van de multidisciplinaire dienst voor Taal-, Ontwikkelings- en Leerstoornissen (TOL) uit Brugge.

TOL is gespecialiseerd in de diagnose en therapie van jongeren en volwassenen met problemen op het vlak van schoolse vaardigheden, motoriek, emoties, gedrag en sociaal functioneren. In de TOL begeleidt men ook jongeren en volwassenen bij het studeren. Het TOL team is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van onder andere autisme, ADHD, dyslexie, depressie, angsten, dyspraxie, burn-out en studiecoaching. Dit congres richt zich naar hulpverleners (logopedisten, psychologen, artsen, CLB medewerkers…) en leerkrachten en directies van het lager, secundair en hoger onderwijs. Het thema van deze editie is: “Moeder, waarom leRen wij?”, met de focus op de samenwerking onderwijs en therapie en op de effecten van de behandeling van leer- en gedragsstoornissen.

Meerwaarde

“Het programma van dit congres is gevarieerd, boeiend en zeer sterk gericht op actuele thema’s die zowel onderwijs, hulpverlening en netwerk aanbelangen. De sprekers slaan de brug tussen wetenschap en praktijk”, aldus Barbara Delagrange, Klinisch Psychologe binnen het TOL-team. “De aanwezigheid van TOL is ook een meerwaarde voor onze Brugse jongeren en volwassenen. Het multidisciplinaire team van logopedisten, psychologen, psychomotorisch therapeuten en kinderpsychiater helpt al 25 jaar lang kinderen en volwassen met Taal-, Ontwikkelings- en Leerstoornissen in Brugge”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins. “We zijn dan ook vereerd dat TOL voor de negende opeenvolgende keer voor Brugge kiest.”