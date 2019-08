90 kindjes van Brugse zwemschool moeten door overname naar ander en “kouder” zwembad Bart Huysentruyt

28 augustus 2019

10u12 5 Brugge Zo’n negentig kinderen tussen zes en negen jaar van de zwemschool van de Brugse Zwemkring (BZK) moeten vier uur per week verhuizen van het Jan Guilinibad naar het zwembad van het KTA. Dat komt door de overname van het Guilinibad door Farys. De Zwemkring is ontgoocheld. “We voelen ons bedrogen door de stad”, zegt Roland Meyers

Raadslid Sandrine De Crom (Open Vld) bracht het ongenoegen van de zwemclub op de gemeenteraad van dinsdagavond. “De overname van het Jan Guilinibad door Farys zou zonder gevolgen blijven voor de clubs die er gebruik van maken. Zo werd mij in het verleden verzekerd in de gemeenteraad. Maar niets blijkt minder waar.”

De zwemschool traint sinds jaar en dag twee uur op maandag-, woensdag- en vrijdagavond, telkens twee uur. Maar sinds de overname kan dat niet meer op woensdag- en vrijdagavond. Farys wil immers op woensdag en vrijdag langer openblijven voor publiek zwemmen, waardoor er een probleem ontstaat met de zwemuren van de zwemschool van BZK. De oplossing is dat de zwemschool tijdens die momenten gebruik kan maken van het zwembad van het KTA, toch een eind verderop.

“De Zwemkring is helemaal niet gelukkig met deze oplossing”, zegt De Crom. “Ook praktisch zijn er bezwaren: al het materiaal moet telkens verhuisd worden van het ene zwembad naar het andere. Het water in het KTA is bovendien een stuk kouder en het is er niet gezellig. BZK traint al 44 jaar in het Jan Guilinibad en vooral mensen uit de buurt laten er hun kindjes zwemmen. Zowel het bestuur van BZK zelf, als vele ouders uit Kristus Koning hebben mij hierover aangesproken. Als er in de zwembaden 700 extra zwemuren bijkomen, dan zal het toch op die vier uren niet komen?”

Roland Meyers van BZK kan dat alleen maar beamen. “We voelen ons bedrogen door de stad, omdat er in eerdere gesprekken andere voorstellen werden gedaan”, zegt hij. “Verhuizen naar het zwembad van het KTA heeft veel nadelen. De ouders kunnen er hun kindjes niet meer zien zwemmen. Ze moeten zelfs gewoon buiten staan wachten. Wat zal dat geven bij regen en koude? Het is ook geen aangenaam zwembad.”

Volgens schepen van Sport Franky Demon (CD&V) was de Zwemkring oorspronkelijk wel akkoord. “Maar de reacties van de bezorgde ouders kunnen we begrijpen. Toch vraag ik geduld. Laten we deze nieuwe situatie toch een kans geven. Daarna kunnen we evalueren.” Roland Meyers en zijn Zwemkring laten het er niet bij. “We zijn met een petitie gestart om deze situatie om te keren. Een formule die al decennia goed draait, wordt met een vingerknip teniet gedaan. Daar kunnen we ons niet bij neerleggen.”