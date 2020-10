9 coronapatiënten in Brugs AZ Sint-Jan Leen Belpaeme

09 oktober 2020

17u12 0 Brugge Er liggen op dit moment negen coronapatiënten in het AZ Sint-Jan in Brugge, van wie twee op de afdeling intensieve zorgen. Algemeen directeur Hans Rigauts maakt zich voorlopig nog geen zorgen over de capaciteit.

In het AZ Sint-Jan in Brugge is een corona-afdeling geopend met 28 bedden. Daarvan zijn er momenteel negen bezet. Op de dienst intensieve zorgen zijn nog vier lege bedden. Voorlopig heeft het ziekenhuis dus alles onder controle. “We zitten op schema”, licht Hans Rigauts toe. “We hebben een accordeonplan opgemaakt om het hoofd te bieden aan een nieuwe uitbraak van corona. Als het aantal opnames escaleert, kunnen we een andere afdeling sluiten en omvormen tot een afdeling voor Covid-19-patiënten, maar voorlopig is dat totaal nog niet aan de orde. Ook de besmettingen in de regio van Brugge geven niet aan dat er onmiddellijk een stijging zal zijn bij ons.”

In Campus Henri Serruys in Oostende liggen momenteel twee coronapatiënten.