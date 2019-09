85-jarige verwart 21 uur met 9 uur, ramt zeven wagens en besluit uiteindelijk zelf haar rijbewijs af te geven Mathias Mariën

03 september 2019

13u23 0 Brugge Een 85-jarige vrouw uit Brugge heeft vrijwillig haar rijbewijs ingeleverd nadat ze op 21 augustus zeven wagens ramde in de Biddersstraat.

De tachtiger is niet meer helemaal helder van geest en had omstreeks 19 uur een slaappilletje gepakt. Toen ze twee uur later wakker schoot, dacht ze dat het 9 uur ‘s ochtends in plaats van 21 uur ‘s avonds was. Omdat ze dacht dat ze een afspraak had bij de kapper, begon de 85-jarige rond te rijden en ramde ze enkele straten verder zeven geparkeerde wagens. Ze kon korte tijd later thuis aangetroffen worden door de politie en was duidelijk verward. Het Brugs parket vroeg om haar rijbewijs in te trekken en de vrouw ongeschikt te laten verklaren, maar uiteindelijk gaf de bejaarde vrouw haar rijbewijs zelf in. “Mijn cliënte staat met de nodige schaamte voor de rechter, maar ze is zelf tot het besef gekomen dat het niet meer lukt om te rijden", zegt haar advocaat.