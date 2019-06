8 maanden cel en ruime schadevergoeding voor diefstal van 600 smurfenbeeldjes van verzamelaar Bart Boterman

21 juni 2019

11u24 0 Brugge Een 55-jarige man uit Ruiselede is tot 8 maanden cel met uitstel veroordeeld voor de diefstal van onder meer 600 smurfenbeeldjes. Die waren eigendom van fervent verzamelaar Manuel Decloedt (48) uit Assebroek, de uitbater van café Daverlo. De Ruiseledenaar moet bovendien 4.800 euro schadevergoeding betalen.

Beklaagde Rudi M. (55) werkte voor een afbraakbedrijf en diende een offerte op te maken voor de afbraak van de schietstand Den Tir in de Baron De Ruzettelaan. Hij ging er meermaals langs en was getuige van het materiaal dat in de bijhorende loods opgeslagen stond. Manuel Decloedt, eigenaar van liefst 4.000 beeldjes van smurfen, had een overeenkomst met de Stad Brugge om er bezittingen te stallen. “Maar op een dag waren de hangsloten verdwenen, net zoals een doos met 600 smurfenbeeldjes, een koelkast, flessen drank en andere bezittingen zoals lichtreclame voor mijn café. Via tweedehandssites ben ik de dader op het spoor gekomen. Er waren twaalf beeldjes te koop aangeboden. Meteen wist ik dat het om mijn beeldjes ging. Er zaten zeldzame exemplaren van 250 euro tussen”, aldus Manuel.

Hij diende klacht in bij de politie en er volgde een huiszoeking. Bij Rudi M. thuis werden de twaalf beeldjes gevonden en enkele andere bezittingen van Manuel. Maar van de andere 588 smurfen was geen spoor. Volgens het openbaar ministerie werden op de gsm van Rudi M. wel foto’s gevonden van de doos met de 600 beeldjes. Hét bewijs van zijn betrokkenheid. De verdachte bleef tijdens het onderzoek zijn betrokkenheid ontkennen, maar gaf op de rechtbank toch toe dat hij dingen ontvreemd had uit de loods, waaronder 12 smurfenbeeldjes. “Maar die doos met die 600 beeldjes heb ik niet meegenomen. Echt niet”, bleef hij halsstarrig verklaren. De rechter vond zijn verhaal eerder ongeloofwaardig gezien de foto van de doos op zijn gsm.

Principiële kwestie

Hij veroordeelde Rudi M. tot 8 maanden cel met uitstel en een schadevergoeding van 4.800 euro aan verzamelaar Manuel Decloedt. “Voor mij is het niet om die schadevergoeding te doen. Ik wil mijn smurfenbeeldjes terug, maar de kans dat ik die ooit terugzie, lijkt heel klein. Daarom ben ik genoodzaakt dit in geld uit te drukken. Het is een principiële kwestie. Mijn eerste smurfjes kreeg ik van mijn moeder op mijn twaalfde”, sprak Manuel na de pleidooien. De man verscheen in november 2014 nog in onze krant toen hij voor 2.000 euro aan miniatuursmurfjes kocht op een veiling van verzamelaar Henri Van Boxtael in Oostende, die 6.000 stuks van de hand deed.