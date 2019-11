79-jarige vrouw smokkelt heroïne binnen in gevangenis voor haar zoon: “Geen moederliefde, maar eerder moederkwaad” Siebe De Voogt

28 november 2019

14u09 0 Brugge Een 79-jarige vrouw uit Oostende verscheen donderdagmorgen voor de correctionele rechtbank in Brugge voor het binnensmokkelen van heroïne in de Brugse gevangenis. Volgens het parket waren de drugs bestemd voor de zoon van A.R. “Dit is allesbehalve een daad van moederliefde, maar eerder van moederkwaad”, stelde de procureur.

De Oostendse A.R. (79) ging op 6 mei haar zoon bezoeken in de Brugse gevangenis, waar hij vastzit voor drugsfeiten. Ver kwam de vrouw niet, want al in de bezoekersruimte werd ze staande gehouden. Volgens de advocate van A.R. was zijn cliënte zo zenuwachtig dat de politie haar er meteen uitpikte. Bij een fouille bleek ze drie paxons heroïne op zak te hebben. De procureur haalde donderdagmorgen hard uit naar A.R. “Dit was geen daad van moederliefde, maar eerder van moederkwaad”, sneerde hij.

A.R. zelf vroeg om een straf met uitstel. Het was voor de vrouw de eerste keer in haar leven dat ze voor een rechter moest verschijnen. “Mijn cliënte vond op het plein voor de gevangenis een pakketje bij een vuilnisbak”, pleitte haar advocaat Jan Dekersgieter. “Ze nam het mee en pas binnen bleek er heroïne in te zitten.” De rechter gaf A.R. op het einde van de zitting nog een wijze raad mee. “Laat het een les zijn om in de toekomst geen pakketjes meer op te rapen”, stelde hij. Uitspraak op 26 december.