77-jarige man uit Knokke ontkent elke betrokkenheid bij invoer 3,2 ton cocaïne, in totaal zes verdachten aangehouden

18 juni 2020

De onderzoeksrechter in Brugge heeft zes verdachten aangehouden op verdenking van hun aandeel in een internationaal vertakt drugsnetwerk. Ze worden ervan verdacht minstens 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië te hebben ingevoerd. Eén van de hoofdverdachten is een 77-jarige man uit Knokke-Heist. "Hij ontkent elke betrokkenheid", zegt zijn advocaat Franky Baert.



In april dit jaar onderschepte de Nederlandse politie een partij van in totaal 3,2 ton cocaïne. De ingevoerde partijen cocaïne waren zowel bestemd voor de Nederlandse als Belgische markt. Een deel van die partij - een kleine 1,5 ton - leidde eerder tot de aanhouding van vijf verdachten. De container zou uiteindelijk bestemd geweest zijn voor een waterzuiveringsbedrijf in de Antwerpse haven. Het onderzoek ging verder en woensdag gingen speurders van de federale politie over tot arrestaties, vooral in het Antwerpse. “Er zijn momenteel zes verdachten aangehouden door de onderzoeksrechter”, meldt het parket van Brugge.

Op vraag van het parket werd ook de Nederlandse politie ingeschakeld voor de arrestatie van een 43-jarige verdachte. Hij wordt naar verwachting binnenkort overgeleverd aan België. In Knokke werd ook de 77-jarige eigenaar van het waterzuiveringsbedrijf opgepakt.

Verstopt in lading

“De verdachten waren ook actief in het Antwerpse havengebied. Een zevende verdachte zit aangehouden in Nederland met het oog op de overlevering aan onze diensten. Zij worden er allemaal van verdacht om minstens 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië te hebben ingevoerd, bedoeld voor de Belgische en Nederlandse markt”, zegt het parket. Volgens onze informatie zijn twee verdachten uit Antwerpen moeder en zoon. Een andere verdachte werd eerder al veroordeeld tot 3 jaar cel in een Antwerps dossier van cannabisplantages. De 77-jarige W.V.D.G. uit Knokke wordt als eigenaar van het bedrijf als één van de hoofdverdachten aanzien. Zelf ontkent hij evenwel elke betrokkenheid. “Mijn cliënt beweert dat hij met de drugshandel niks te maken heeft en zijn naam aan het dossier wordt gelinkt als eigenaar van het bedrijf dat handel voert met andere landen”, zegt zijn advocaat Franky Baert. “Het onderzoek is nog volop bezig.” De zes verdachten verschijnen dinsdag een eerste keer voor de raadkamer. Daar zal worden beslist over hun eventuele verdere aanhouding.