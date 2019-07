75-jarige betrapt inbreker in toilet en sluit hem op: Brugse politie zet extra patrouilles in na reeks inbraken Mathias Mariën

16 juli 2019

07u06

Brugge De politie van Brugge zal de komende tijd extra patrouilleren in en rond de wijk Malehoek nadat er de jongste tijd zes keer werd ingebroken.

Afgelopen vrijdagnacht was het opnieuw prijs toen een 75-jarige vrouw plots oog in oog stond met een inbreker die een bivakmuts droeg. In een reflex sloot ze de man - die was binnengekomen via een klein raampje in het toilet - op in het kleinste kamertje, waarna ze boven de politie alarmeerde. Bij aankomst van de agenten was de inbreker echter alweer gevlucht via hetzelfde kleine raam. De bewoonster was danig onder de indruk, maar kwam uiteindelijk met de schrik vrij. De politie stelt wel vast dat de buurt rond de Malehoek al enige tijd het doelwit is van dieven en alarmeerde het plaatselijke BIN-netwerk. De komende tijd zullen er dus ook extra patrouilles ingezet worden. De politie vraagt extra waakzaam te zijn en verdachte zaken meteen te melden.