75 jaar geleden vielen er bommen op Sint-Michiels en Marcel (88) is dat niet vergeten Foto's en uitleg sieren voortuin van Brugs koppel - fietsers stoppen en maken praatje

Foto's en borden met uitleg sieren sinds een paar dagen de voortuin van Marcel Brock (88) en Simonne Brabant (90) in de Astridlaan in Sint-Michiels. Ze herinneren aan het fameuze 'bombardement van Sint-Michiels', komende dinsdag precies 75 jaar geleden. "Zo'n drama kan je gewoon niet vergeten", vindt het koppel.

Het is zondag 28 mei 1944 als in Groot-Brittannië 202 vliegtuigen opstijgen met Sint-Michiels als bestemming. In het kasteel Ter Linden vind je op dat moment nog hoofdkwartier Marinehaupstelle van de toenmalige Duitse bezetter, en dat moet bestookt worden. “Het is een prachtige lentedag, zoals we er deze week ook gekend hebben”, herinnert Marcel Brock zich nog. Hij woont op dat moment nog in Kortemark en ziet de vliegtuigen vanuit de tuin een duikvlucht maken in Torhout richting Brugge.

In Sint-Michiels is op dat moment net de plechtige communieviering in de kerk afgelopen. Een van de vliegtuigen laat een bom vallen, verderop in de buurt waar nu de Expresweg langs de gemeente loopt. “Dat bombardement maakt ook burgerslachtoffers", zegt Marcel. “Maar het ergste moest dan nog komen. Rond 19 uur zijn de meeste slachtoffers gevallen. Uiteindelijk zijn er bij dat fameuze bombardement meer dan vijftig mensen gestorven.”

Anderen konden miraculeus aan de dood ontsnappen. “Zo was er een gezin dat toevallig die dag op familiebezoek was gegaan in Merkem bij Diksmuide. Toen ze weer thuis kwamen, lag hun huis plat en hingen de kleren in de elektriciteitsdraden.” De kracht van de bombardementen die dag waren volgens Marcel te voelen tot in Kortemark. “Je voelde de aarde daar nog trillen”, zegt hij. “Het is uiteindelijk toeval dat mijn vrouw en ik later precies hier op deze plek een woning hebben gebouwd.”

De operatie, die zoveel onschuldige burgerslachtoffers eiste en op weinig begrip van de omwonenden en families van de slachtoffers kon rekenen, effende de weg voor de bevrijdende landing die een goede week later zou plaatsvinden en betekende dus een belangrijk feit voor de uiteindelijke bevrijding van ons land.

Net daarom zet Marcel sinds een paar jaar plichtsgetrouw een aantal foto’s van toen in zijn voortuin, telkens als die 28ste mei nadert. “Ik vind dat dit drama niet zomaar vergeten mag worden. Het heeft Sint-Michiels getekend en veel mensen zijn er nog altijd mee bezig. Dat merk ik genoeg aan de reacties van toevallige passanten. Soms stoppen ze met de auto, meestal met de fiets. En dan kijken ze even naar de foto’s of staan ze stil bij het kleine eerbetoon met bloemen in de tuin. Vaak komen dan de verhalen nog eens boven.”

Verder herinnert nog weinig in het huidige Sint-Michiels aan die gitzwarte dag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Of het zou de bovengehaalde bom moeten zijn in de buurt van het winkelcentrum. Die bom werd teruggevonden bij de bouw van een appartementsgebouw langs de Torhoutse Steenweg. Zaterdag vindt in de kerk van Sint-Michiels een herdenking plaats.