70 procent op uw rapport? Frituur stunt met korting van 70 procent Bart Huysentruyt

20 juni 2019

12u27 0 Brugge Studenten met een goed rapport, haasten zich maar beter naar Frituur Royal in de Brugse Langestraat. Daar krijg je de punten op je rapport in korting op je frieten.

Uitbaatster Ann van Waes houdt deze examenperiode de ludieke actie. “Zonder de studenten met extra druk op te zadelen”, glimlacht ze. “Hoe meer punten ze halen, hoe meer korting op zaterdag 29 en zondag 30 juni. Het is wel belangrijk om het rapport mee te brengen om het resultaat te kunnen tonen.” De korting is van tel op de frietjes, niet op de sauzen of andere snacks en dranken. “Ik ga ervan uit dat de studenten toch iets bij de frietjes willen”, zegt ze. “Het zou ook mooi zijn hierdoor een nieuw cliënteel aan te spreken.”