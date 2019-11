69-jarige man krijgt jaar cel voor vijf handtasdiefstallen in Brugse stadscentrum Siebe De Voogt

26 november 2019

14u08 0 Brugge Een 69-jarige Roemeen heeft in de Brugse rechtbank een jaar cel gekregen voor vijf handtasdiefstallen die hij kort voor de zomer pleegde in het centrum van de stad. “Ik ben ziek en bang om in de gevangenis te sterven”, stelde Marian M. tijdens de behandeling van de zaak.

De Roemeense dief sloeg op 27 juni toe in een Brugse schoenwinkel. Op camerabeelden was te zien hoe het slachtoffer haar handtas naast zich neerzette om een paar schoenen te passen. Toen ze rechtstond, was de handtas verdwenen. De tas werd uiteindelijk even verderop teruggevonden. Van de portefeuille van de vrouw was echter geen spoor meer. Een uur later trof de politie de gestolen portefeuille aan in de buurt van het Zilverpand. Marian M. werd korte tijd nadien als verdachte opgepakt in de buurt.

Aan de hand van persoonsbeschrijvingen en camerabeelden kon de politie hem in totaal linken aan vijf handtasdiefstallen die tussen 1 en 27 juni hadden plaatsgevonden in het Brugse stadscentrum. Aanvankelijk ontkende de Roemeense verdachte, maar uiteindelijk ging hij toch over tot bekentenissen. De man stond in andere landen al gekend voor gelijkaardige feiten en werd in 2012 ook in België al eens veroordeeld voor diefstallen. In het Brugse dossier vroeg hij om een milde straf. “Ik heb hepatitis C en diabetes en ben bang om in de gevangenis te sterven”, beweerde hij voor de rechter. Die legde hem dinsdagmorgen een effectieve celstraf van een jaar op.