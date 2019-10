650 kinderen leven zich uit tijdens Roefelland Bart Huysentruyt

08 oktober 2019

14u53 0 Brugge In Brugge hebben zo’n 650 uitgelaten kinderen zich geamuseerd tijdens Roefelland.

Maar liefst 16 bedrijven verwelkomen kinderen voor de Roefeldag. Dat was onder meer het geval bij Joxx, waar kinderen overdonderd werden in het magazijn, mee aan de slag gingen en zich konden uitleven op de springkastelen. Bij AS Adventure werden deelnemers omgetoverd tot echte stylistes, compleet met make-over en modeshow en in Clavis-boekenwinkel mochten kinderen hun eigen boekje maken.