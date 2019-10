65 jaar en nu vervult Thierry zijn grote droom: “Een eigen jazzclub, dat is fantastisch” Bart Huysentruyt

25 oktober 2019

19u10 0 Brugge Leeftijd is maar een getal. Dat bewijst Thierry Van Meckeren in Brugge. Hij opende op zijn 65ste zopas Take Five, een jazzclub met restaurant in de Cordoeanierstraat. Voor Van Meckeren is het een droom die uitkomt. “Ik ben ongelooflijk trots, maar vooral vol energie om dit te realiseren.”

De naam Van Meckeren doet in Brugge al snel een belletje rinkelen. Het is een echte horecafamilie. Yannick Van Meckeren, de broer van Thierry, was lange tijd hét gezicht van ‘t Zwart Huis, het restaurant naast de vroegere cinema Liberty. En nu is ook Thierry er beland. Hij baatte zeven jaar lang een bed&breakfast uit in Italië en was later actief in de modesector. Hij had kledingwinkels in Zelzate en Eeklo, waar Beverly’s de belangrijkste was.

Maar op zijn 65ste is het ondernemersbloed nog lang niet uit zijn aderen verdwenen. Een oude droom was bovendrijven. “Ik wil al heel mijn leven een jazzclub openen", glimlacht hij. “Toen ik dit pand (het vroegere De Bocarme, red.) op het spoor kwam, heb ik geen moment geaarzeld. Ik hou van de sfeer van jazzclubs. Het is ook veruit mijn favoriete muziekgenre. Niet voor niks heb ik mijn zaak Take Five genoemd, naar de wereldhit van Dave Brubeck.”

Het pand, een 12de eeuwse gerestaureerde kelder, huisde vroeger nog een feestzaal. “Dat is een prachtige locatie, die zich leent om jazzmuziek te laten klinken. Ik heb de zaak in augustus overgenomen en daarna hebben we wel wat werk gehad om het volledig naar mijn wens in te richten. We hebben de historische elementen behouden, maar er is ook veel vernieuwd. Er zijn nieuwe vloeren, een nieuwe keuken en aangepast meubilair.”

Take Five is niet alleen een jazzclub, maar ook een volwaardig restaurant met een voornamelijk Belgisch-Franse keuken. Uitbater Thierry heeft een ervaren chef-kok aangetrokken, die eerder al zijn strepen verdiende in ’t Zwart Huis. “We gaan voor een traditionele kaart, maar met heel verse en verzorgde gerechten. Zowel vlees- als visgerechten staan op de kaart, net als vegetarische alternatieven. Reserveren is steeds aan te raden.”

Op termijn wil Van Meckeren ook graag live-concerten programmeren. “Dat maakt net de charme van een jazzclub”, zegt hij. “Van zodra we wat ingewerkt zijn, zullen die concerten telkens van donderdag tot zondag georganiseerd worden. Ik denk dat de zaak een mooie aanvulling kan zijn bij het al bestaande aanbod in Brugge. Een jazzclub is hier toch vrij nieuw. Alle praktische info over de zaak is te vinden op www.takefivejazz.club en op de Facebookpagina Take Five Jazz Resto Club.