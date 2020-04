65.000 Brugse gezinnen krijgen van Musea postkaartje in de bus Bart Huysentruyt

21 april 2020

16u19 4 Brugge Musea Brugge, dat zijn 14 locaties moest sluiten omwille van het coronavirus, stuurt 65.000 Brugse gezinnen een postkaartje. Dat moet hoop en warmte brengen.

Elke Bruggeling krijgt de komende week een boodschap van hoop in de brievenbus. Die zal te lezen zijn op een postkaart die bij het Stadsmagazine wordt gevoegd.

“We doken in onze eigen uitgebreide collectie stadsgezichten en selecteerden vijf werken die via een postkaartje gericht zijn aan alle inwoners van de stad”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We sporen ook aan om die boodschap van hoop te delen: hetzij door de postkaart bij iemand te bussen op een van je wandelingen, hetzij door zelf je impressie van de stad vast te leggen en te delen op sociale media met het gebruik van de hashtag #museabrugge. Dit kan via Facebook en Instagram.”

De bedeling van de bijna 65.000 postkaarten en het Stadsmagazine gebeurt door het eigen museumpersoneel. Nu de deuren gesloten zijn, proberen zij op een andere manier hun steentje bij te dragen aan de werking van de stad. Daarom verspreiden zij die warme groeten en de positieve boodschap vanuit naam van alle medewerkers van Musea Brugge.