62.000 bezoekers voor uitgeregende Kookeet: “Verwachtingen overtroffen en échte liefhebbers bereikt” Mathias Mariën

03 oktober 2019

10u13 0 Brugge Ondanks het minder goede weer kan Kookeet 2019 afklokken op 62.000 bezoekers. Deze cijfers komen van een professionele publiekstelling die op zaterdag, zondag en maandag op Kookeet werd uitgevoerd.

Kookeet 2019 zal wellicht de geschiedenis ingaan als de editie met het slechtste weer. Toch blikken zowel de chefs als organisator Brugge Plus terug op een geslaagde editie. “Zondag regende het werkelijk de hele dag en toch was het gezellig druk onder de vier grote shelters. Die dag hebben we de absolute fans van Kookeet én de foodies in hart en nieren bereikt. De sfeer onder de topschefs, die intussen ook een echte vriendengroep vormen, was opperbest en er was ook tijd en ruimte om met het publiek en de Kookeetfans te praten”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Nieuw concept

Zoals bekend was het de laatste editie van Kookeet in z'n huidige vorm. “Het was hartverwarmend om te zien hoeveel mensen de regen en wind trotseerden om culinair verwend te worden op Kookeet. We hebben duidelijk een trouw publiek en dat is fantastisch om te zien. Straks maken we het nieuw concept bekend en ik ben ervan overtuigd dat we opnieuw heel veel foodliefhebbers zullen bedienen”, aldus Pablo Annys, schepen van Werken en Ondernemen.