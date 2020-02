60-jarige Italiaan riskeert 37 maanden cel voor mensensmokkel via Zeebrugse haven: “Hij werd bedreigd” Siebe De Voogt

05 februari 2020

14u58 0 Brugge Een 60-jarige Italiaan uit het Britse Sheffield hangt een effectieve celstraf van 37 maanden boven het hoofd voor mensensmokkel. De man werd in Frankrijk al veroordeeld voor gelijkaardige feiten en stelt dat hij bedreigd werd door een Albanese smokkelbende.

Melchiorre F. reisde op 26 september naar België vanuit het Britse Sheffield, waar hij woonde. Hij kwam hier een jonge Albanees oppikken om hem naar het Verenigd Koninkrijk te brengen. Het duo bood zich in de vooravond aan bij P&O Ferries in Zeebrugge, maar de grenscontroleurs doorzagen hun plannetje. De 20-jarige Albanees had valse Italiaanse papieren op zak en viel dus snel door de mand. De 60-jarige Italiaan werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Melchiorre F. werd in Frankrijk al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. In maart 2018 werd hij staande gehouden met twee Albanezen in de koffer van zijn wagen. Hij kreeg daarvoor 12 maanden cel met uitstel.

Voor de smokkel via de haven van Zeebrugge was hem naar eigen zeggen 2.000 euro beloofd. De zestiger beweert dat hij in zijn thuisplaats bedreigd werd door Albanese mensensmokkelaars. “Die mensen wisten dat hij bang was en misbruikten hem”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti. De raadsvrouw vroeg de rechter om een straf met uitstel. “Mijn cliënt heeft een 84-jarige moeder in Sicilië. Zij is hulpbehoevend en hij wil dan ook voor haar gaan zorgen.” Het laatste woord was voor de zestiger. “Ik was bang voor mijn leven”, vertelde hij. “Ik wilde dit echt niet doen.” Uitspraak op 12 februari.