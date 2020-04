60.000 West-Vlamingen gaan in op aanbod groepsaankoop groene stroom en aardgas Bart Huysentruyt

09 april 2020

15u44 0 Brugge De negende editie van de groepsaankoop groene stroom en gas levert met 60.495 overstappers opnieuw recordcijfers op. Maar liefst 57.855 gezinnen en 2.640 bedrijven gingen effectief in op het aanbod van de winnende energieleverancier, ENGIE.

Nog nooit stapten zoveel gezinnen en bedrijven over. 80 procent van de ruim 75.000 inschrijvers tekent in op hun persoonlijk voorstel. Ook dat is een record. Vorig jaar stapte 68 procent van de 48.000 gezinnen en bedrijven over na inschrijving, toen ook al een record. Nu zijn dat er bijna nog eens 12.500 meer.

Van maandag 2 december 2019 tot en met dinsdag 11 februari 2020 konden particulieren en bedrijven zich vrijblijvend en gratis registreren voor de groepsaankoop groene stroom en/of gas via de website www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop of via een papieren formulier in een infoloket. 71.837 gezinnen en 3.381 bedrijven schreven zich vrijblijvend in. Op woensdag 12 februari vond de veiling plaats. Engie bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene stroom en gas: maar liefst 55 procent onder het actueel marktaanbod. Ook voor wie enkel groene stroom wenst, had Engie het beste bod klaar: 43 procent onder het actueel marktaanbod.

Nadien kreeg elke ingeschrevene een persoonlijk voorstel en kon je zelf kiezen om de overstap naar het voordelige energiecontract wel of niet te maken. Voor wie nog niet ingeschreven was, was achteraf inschrijven ook dit jaar mogelijk, tot en met maandag 30 maart. Het totale aantal inschrijvingen kwam zo op 71.837 gezinnen en 3.381 bedrijven. Ook dat waren nieuwe recordcijfers.