6 maanden cel voor Algerijnse havenindringers die niet langer naar Engeland wilden, maar wel naar Canada Siebe De Voogt

26 februari 2020

Twee Algerijnse transmigranten hebben in de Brugse rechtbank 6 maanden cel gekregen voor het binnendringen van de haven van Zeebrugge. De mannen verklaarden bij hun arrestatie opvallend genoeg dat ze niet meer in het Verenigd Koninkrijk wilden geraken. Ierland was hun bestemming, als tussenstop om in Canada te geraken.

Tot vandaag is het Verenigd Koninkrijk nog steeds dé droombestemming van alle transmigranten. In de haven van Zeebrugge proberen zij zich te verschuilen op vrachtwagens om zo ongemerkt het Kanaal over te komen. Het havengebied is degelijk nog steeds een aantrekkingspool voor transmigranten, alleen lijkt de bestemming van sommigen de laatste tijd te veranderen.

Twee Algerijnen werden op 8 januari samen opgepakt in de haven en kregen daarvoor woensdagmorgen 6 maanden cel. Ze verklaarden beiden Ierland te hebben willen bereiken. De ene om er asiel aan te vragen, de andere als tussenstop om uiteindelijk naar Canada te reizen. “Mijn moeder heeft keelkanker en ik wil haar geld opsturen”, vertelde de man. “In Canada is er veel werk.” Ook twee andere Algerijnen en een Marokkaan kregen 6 maanden cel voor het binnendringen van de haven. Zij wilden daarentegen wél nog in Engeland geraken.