58 leerlingen van Buso Spermalie in quarantaine: “Hopelijk wordt het niet erger” Bart Huysentruyt

16 september 2020

12u28 4 Brugge In de middelbare school Buso Spermalie zitten sinds maandag 58 leerlingen in quarantaine nadat drie leerlingen besmet raakten met het coronavirus.

De leerlingen raakten besmet buiten de schoolmuren. Omdat het om een school met buitengewoon onderwijs gaat, worden verschillende andere leerlingen nu thuis gehouden. “Ze kwamen met de besmette leerlingen in contact via leefgroepen, in de klas of in de bus", zegt directeur Paul Bulckaert. “Contacttracing is in onze school dus dubbel zo belangrijk. We moeten zo goed mogelijk achterhalen wie met wie in contact kwam. De leerlingen kunnen pas terug naar school als ze twee negatieve testen kunnen voorleggen.” De directeur hoopt vooral dat de school niet oranje wordt ingekleurd. “Hopelijk wordt het niet erger”, zegt hij.