58 drugsfeiten op West-Vlaamse scholen, Brugge is koploper Bart Huysentruyt

16 oktober 2019

18u59 0 Brugge In 2018 zijn er 58 drugsfeiten op West-Vlaamse scholen vastgesteld, met bijna een verdubbeling in Brugge van 12 naar 21 vaststellingen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Franky Demon opvroeg aan partijgenoot Pieter De Crem. “Het is onrustwekkend.”

Jongeren blijven experimenteren met drugs, zelfs nadat ze de schoolpoorten binnenstappen. Of ze hebben alleszins verboden middelen op zak. Tot die vaststelling komt CD&V-kamerlid Franky Demon op basis van cijfers die hij opvroeg aan partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. “Jaarlijks zijn er 58 drugsfeiten op onze West-Vlaamse scholen, en dat aantal lijkt niet meer te dalen”, stelt Demon vast. De voorbije drie jaar kent het aantal drugsfeiten in de West-Vlaamse onderwijsinstellingen een stagnering. In 2016 werden er 57 feiten geregistreerd, in 2017 steeg dat lichtjes naar 63 en in 2018 werden 58 feiten geregistreerd.

Per politiezone worden in onze provincie jaarlijks gemiddeld vier feiten van drugsbezit in scholen vastgesteld. “Koploper is Brugge”, zegt Demon. “Daar was in 2018 bijna een verdubbeling van het aantal vaststellingen tegenover 2017. Het aantal ging van 12 naar 21 feiten. In het Houtsche werden in 2018 geen feiten geregistreerd, van politiezone Damme/Knokke-Heist zijn er geen cijfers beschikbaar. Dat betekent daarentegen niet dat in deze zones geen drugs wordt gebruikt in onderwijsinstellingen, het kan ook dat er in deze zones minder op gecontroleerd wordt.”

Cannabis nummer 1

Als een gebruiker betrapt wordt, wordt vaak een proces-verbaal opgemaakt waarin zowel het bezit als het gebruik vermeld worden. Het is van belang dat de cijfers gebaseerd zijn op het aantal pv’s, en dat er dus geen uitspraken gedaan worden of de betrokken persoon ook effectief drugs gebruikt. “Terwijl heel wat leerlingen en studenten drugs op zak hebben, worden ze quasi nooit betrapt op het gebruik zelf”, licht Demon toe. Drie of vier van de vaststellingen speelt zich af op de middelbare school. Op universiteiten en hogescholen worden er minder overtredingen vastgesteld. Cannabis staat met stip op 1 (77 procent), xtc en cocaïne doen het in de statistieken opmerkelijk ‘minder’. In 86 procent van de gevallen zijn het jongens tussen 15 en 17 jaar die betrapt worden op drugsbezit.

Het Brugs Kamerlid benadrukt dat er een blijvende aandacht moet zijn voor deze problematiek, zowel preventief, als repressief. “De politie gaat nu al vaak spreken in scholen over de gevolgen van druggebruik. Dat werkt niet alleen preventief. Het heeft ook een afschrikkingseffect naar de jongeren toe. Maar de problematiek moet ook meer aandacht krijgen in de zonale veiligheidsplannen van de politie. Dat is nog te weinig het geval.”