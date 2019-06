56 transmigranten opgepakt rond haven op enkele uren tijd Mathias Mariën

13 juni 2019

09u01 0 Brugge De politie heeft woensdag op enkele uren tijd 56 transmigranten opgepakt in en rond de haven van Zeebrugge. De meesten beweerden uit Eritrea te zijn.

Ondertussen is het geen uitzondering meer dat er op één dag tientallen transmigranten worden aangetroffen. Woensdag kon de politie bijvoorbeeld 18 mensen uit een trailer halen op de kaai van CRO. In de Karveelstraat werd dan weer een groep van 16 transmigranten aangetroffen. Ze probeerden te vluchten, maar konden allemaal opgepakt worden. Ondanks de blijvende druk op de haven, zijn het aantal havenindringers in dalende lijn in vergelijking met de eerste maanden van dit jaar.