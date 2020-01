56 kersverse verpleegkundigen studeren af Bart Huysentruyt

24 januari 2020

14u09 0 Brugge Een nieuwe groep van 56 verpleegkundigen studeerde zopas af binnen ZoWe verpleegkunde Brugge-Oostende. Zij ontvingen het diploma van Gegradueerde in de Verpleegkunde.

De uitreiking van de diploma’s vond plaats in Ontmoetingscentrum De Kleine Beer in Beernem. De 56 verpleegkundigen studeerden af in verschillende specialisatiedomeinen. Dat gaat van ouderenzorg tot ziekenhuiszorg of geestelijke gezondheidszorg.