520 Bruggelingen gaan deze week op afspraak naar recyclagepark Bart Huysentruyt

07 april 2020

08u45 20 Brugge Zo'n 520 Bruggelingen komen deze week op afspraak naar het recyclagepark. Dat valt net binnen de capaciteitsmarge van de drie parken. “Wie nog geen afspraak maakte, doet dat beter vanaf volgende week”, raadt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld) aan.

Op 18 maart werden de Brugse recyclageparken gesloten op aangeven van de Vlaamse regering en omdat de regels rond ‘social distancing’ door de grote toeloop niet meer gewaarborgd konden worden. Vanaf dinsdag 7 april mogen ze weer open, maar onder strikte voorwaarden. Een bezoek moet onder andere kunnen gebeuren met inachtname van de social distance.

In Brugge werd ervoor gekozen om de recyclageparken enkel te openen op afspraak. “Iedere bezoeker moet vooraf telefonisch een afspraak maken om toegang te krijgen tot een park”, benadrukt Van Volcem. “Wie nog een afspraak wil, kan het Huis van de Bruggeling contacteren via 050/44.80.00.” De bestaande openingsuren en het verloop van het bezoek blijft in grote lijnen hetzelfde.

Tussen dinsdag 7 april en zaterdag 11 april legden 520 mensen een afspraak vast. “Dit valt binnen de capaciteit van ieder recyclagepark in Brugge, en dat willen we graag zo houden”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Wie nog geen afspraak maakte, doet dat beter vanaf volgende week.”