500 kinderen zijn voor het eerst ‘verkeersambassadeurs van Brugge’ Bart Huysentruyt

20 september 2019

15u13 0 Brugge Tijdens de strapdag van vrijdag hebben 500 jonge leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar het mandaat van ambassadeur in het verkeer voor dit schooljaar ontvangen.

Deze jonge verkeersambassadeurs beloven met dit mandaat om een schooljaar lang rolmodel te zijn voor anderen in het verkeer. Het zijn jongeren die vaak te voet of met de fiets naar school komen of hun ouders ertoe aansporen om veilig te zijn in het verkeer. De aanstelling van de ambassadeurs gebeurde door burgemeester Dirk De fauw, schepen van preventie Mathijs Goderis en korpschef Dirk Van Nuffel. De kinderen van SLHD basisschool in de Sint-Jansstraat kregen alvast de primeur.