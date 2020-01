500 extra fietsparkeerplaatsen aan station van Brugge Bart Huysentruyt

29 januari 2020

15u13 0 Brugge NMBS heeft het aantal overdekte fietsparkeerplaatsen aan de voorkant van het station van Brugge met 500 uitgebreid. In totaal zijn er aan het station nu 6.000 overdekte fietsparkeerplaatsen, waarvan de helft aan de voorkant.

Reizigers kunnen hun fiets vanaf donderdag 30 januari parkeren in de uitgebreide fietsenstalling. De 6.000 fietsplaatsen aan het station zijn verspreid over drie locaties. De helft van de plaatsen bevindt zich nu aan de voorkant van de station. Aan de achterkant van het station (in het Kamgebouw) zijn er zo’n 2.800 plaatsen. In het oude stationsgebouw is een beveiligde fietsenstalling, met plaats voor 220 fietsen. Er zijn aan het station ook 130 overdekte plaatsen voor bromfietsen en bakfietsen.

De tijdelijke fietsenrekken die de stad Brugge gratis ter beschikking heeft gesteld en die tijdens de uitbreiding tussen het parkeergebouw en de fietsenstalling stonden, worden de komende dagen verwijderd. Elke werkdag nemen gemiddeld meer dan 17.500 reizigers de trein in het station van Brugge. Elke werkdag stoppen er 296 treinen.