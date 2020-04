50-jarige sporthal Koude Keuken krijgt stevige opfrisbeurt: “We willen nog meer Bruggelingen enthousiasmeren om hier te komen sporten” Bart Huysentruyt

28 april 2020

08u46 4 Brugge Het Brugse stadsbestuur geeft de oude sporthal Koude Keuken in Sint-Andries een grondige facelift. De hal dateert uit 1970 en heeft een opknapbeurt nodig. “We pakken de schutterstoren aan, vernieuwen de cafetaria en zorgen voor meer sportbeleving”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

De sporthal De Koude Keuken werd gebouwd in 1970 en is alom gekend bij sportievelingen. De naam verwijst naar de wijk in Sint-Andries die ooit vernoemd werd naar de eerste bekende eigenares van het kasteel Catelyne Coudeceucken. Het sportcomplex bestaat uit enkele sportterreinen voor voetbal, tennis, basketbal en petanque, en een sporthal met mogelijkheden voor tennis, volleybal, basketbal, handbal, badminton, turnen, minivoetbal, minibasketbal, zaalvoetbal en handboogschieten op twee staande wippen.

Schutterstoren

Maar doorheen de jaren heeft de sporthal behoorlijk afgezien van al dat sportzweet. Het domein ziet er verouderd uit. “We gaan de volledige voorzijde van dit domein aanpakken”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Het dak van de bekende schutterstoren is onlangs ook door een storm beschadigd. De bekleding wordt vernieuwd. Daarnaast gaan we ook de cafetaria aanpakken en volledig herinrichten volgens de moderne noden van de sporters.”

Padelterrein

Belangrijk wordt ook de aanpak van de buitensportvelden. De drie tennis- en twee polyvalente voetbalvelden op asfalt zijn niet meer van deze tijd. “Een nieuwe invulling met openluchtsportvelden wordt voorzien”, zegt Demon. “We denken onder meer aan een padelterrein. Deze jonge sport is aan een flinke opmars bezig.”

Verder komt er een nieuwe, meer zichtbare inkom en een nieuwe fietsenstalling dicht bij de sporthal. “Tot slot gaan we ook nog de parking heraanleggen. De toplaag is versleten en de hoekvorm is niet efficiënt”, aldus de schepen.

In 2012 investeerde de stad al in de renovatie van de binnenkleedkamers en van de sportvloer, in nieuwe buitenkleedkamers en in de aanleg van een kunstgrasveld met veldverlichting. “Met de facelift van de overige sportinfrastructuur willen we de Bruggelingen enthousiasmeren om hier te komen sporten”, besluit Demon. “We willen hier nog meer volk naartoe trekken, dus moet de beleving omhoog.”