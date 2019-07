5,5 maanden na instorting ‘Den Gouden Karpel’ staan Eric en Ann terug achter de kookpotten: “Helemaal klaar voor nieuwe start” Mathias Mariën

10 juli 2019

12u02 5 Brugge Bijna een half jaar nadat het pand grotendeels instortte tijdens verbouwingswerken, is Den Gouden Karpel op de Vismarkt opnieuw open. Zowel het restaurant als de aanpalende winkel zijn volledig vernieuwd. Voor zaakvoerders Eric Ameloot en Ann Devriendt een grote opluchting. “De aannemers vreesden dat we dit jaar niet meer zouden kunnen openen. Maar kijk, na maandenlang hard werken zijn we helemaal klaar voor een nieuwe start”, zegt Eric.

Een bredere glimlach kan Eric nauwelijks tevoorschijn toveren wanneer hij trots vertelt over de heropening van zijn zaak. De chef-kok heeft dan ook een woelige periode achter de rug. Midden januari ontsnapte hij samen met zijn echtgenote Ann en enkele aannemers nog aan het ergste toen het beschermde pand op de Vismarkt plots instortte tijdens verbouwingswerken. De bovenste twee verdiepingen stortten - inclusief plafonds - naar beneden. “Enkele seconden later buiten en er waren zeker slachtoffers gevallen”, herinnert Ameloot zich. Vandaag kan hij zich eindelijk terug focussen op wat hij het liefste doet: het uitbaten van het restaurant en de viswinkel.

Nieuwe start

“We zien dit als een nieuwe start”, vertelt Ameloot. “Tijdens de verplichte heropbouw hebben we beslist om enkele aanpassingen door te voeren. Het belangrijkste is dat er nu een meer open gevoel heerst in de zaak. Het restaurant, de fishbar en de winkel waren vroeger volledig gescheiden van elkaar. Nu voelt het meer als één geheel.” Ook voor Eric, Ann en het personeel zijn de eerste dagen dus opnieuw wat aanpassen. “Ach, geef ons nog wat tijd en dan loopt alles terug zoals voorheen. Op zich is het voor iedereen leuk dat we in een vernieuwde zaak kunnen werken. Alleen is het jammer dat het op zo’n manier moest verlopen”, zegt Eric terwijl hij ons trots rondleidt door de zaak. Wat opvalt is het frisse interieur. Wie het niet weet of zag, kan nauwelijks geloven dat het pand amper 5,5 maanden geleden nog een ruïne was. “De eerste inschatting van de aannemers was dan ook dat Den Gouden Karpel voor het einde van dit jaar zeker niet meer zou kunnen openen. Toch bleven wij er in geloven en wilden we zo snel mogelijk terug openen. Mét resultaat. Het is een enorme opluchting”, zeggen Eric en Ann.

Zomerseizoen

Ondertussen stromen de eerste reacties op de vernieuwde zaak binnen. “Die zijn gelukkig unaniem positief”, glimlacht de chef-kok. “De goesting om erin te vliegen is groot. Zeker met het drukke zomerseizoen voor de deur was dit het ideale moment om terug te kunnen openen. En het beste nieuws: het vast personeel is ons zoals beloofd trouw gebleven. Ook hen zijn we enorm dankbaar voor de steun.” Wie de vernieuwde Den Gouden Karpel zelf wil bezoeken, kan dat elke dag uitgezonderd op maandag.