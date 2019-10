480 illegale vuurwapens in beslag genomen in West-Vlaanderen: “Hele dag bezig geweest om rijhuis leeg te halen” Mathias Mariën

08 oktober 2019

11u33 0 Brugge De federale gerechtelijke politie heeft de voorbije maanden 480 illegale vuurwapens in beslag genomen bij 11 huiszoekingen in West-Vlaanderen. Er werd ook heel wat munitie gevonden. Bij de spilfiguur in Roeselare laadde de politie vier bestelwagens vol. “Verder onderzoek moet uitwijzen wat de intenties waren en of er sprake wasvan crimineel gebruik”, zegt gerechtelijk directeur Kurt Desoete.

Een indrukwekkend arsenaal aan wapens die verspreid lagen over woningen verspreid over West-Vlaanderen: zelfs procureur Filiep Jodts van het parket Veurne maakte dergelijke buit nog niet mee. Het onderzoek startte al in 2018 toen de politie informatie kreeg over de mogelijke verzamelingen en illegale handel in wapens. Verder onderzoek leidde eerder dit jaar tot huiszoekingen op 11 locaties in Zedelgem, Roeselare, Brugge, Knokke-Heist, Gistel, Evergem, Aalter, Tielen en Wingene.



Zeven mensen werden daarbij opgepakt, waarvan de twee spilfiguren uit Roeselare en Zedelgem een tijdje in de cel zaten. Ondertussen is iedereen vrij onder voorwaarden, maar het onderzoek loopt verder.

Vier bestelwagens vol

“Momenteel bekijken we met welke intenties die vuurwapens werden verzameld en of er sprake was van crimineel gebruik”, zegt gerechtelijk directeur Kurt Desoete. “We zijn blij dat deze wapens nu uit de markt zijn en niet meer misbruikt kunnen worden.” Of dat laatste effectief gebeurde, is momenteel niet duidelijk.



De verdachten zullen nog verder verhoord worden, maar de kans dat mensen met slechte bedoelingen een wapen kochten, is niet onbestaande. Zeker omdat de illegale wapenhandel al jaren teruggaat en er materiaal aanwezig was om de wapens vuurklaar te maken. De grootste buit troffen de speurders aan in een rijhuis in het centrum van Roeselare. Bij die man werden 280 vuurwapens, heel wat munitie en matrakken in beslag genomen. “Tien politiemensen zijn een hele dag bezig geweest om het huis leeg te halen. Er werden vier bestelwagens volgeladen”, zegt Veurns procureur Filiep Jodts. Zowel het parket als de politie stellen dat het om een uitzonderlijke vangst gaat.

De minimale waarde van de wapens wordt boven de 200.000 euro geschat. Bij de huiszoekingen werd ook tienduizenden euro cash geld in beslag genomen. Over hun eigen verklaringen wil het parket vooralsnog niet kwijt. De verdachten deden alleszins wel alles om de wapens goed te bewaren, aangezien ze in vet waren ingesmeerd. Verschillende politiemensen waren een maand in de weer om ze op te kuisen.

Militair

Behalve de twee spilfiguren, is er ook sprake van vijf ‘kleinere garnalen’. De komende tijd zullen zij verder verhoord worden. Ze riskeren voor het lid zijn van een criminele organisatie tot 10 jaar cel. Eén van de betrokken figuren is volgens onze informatie een militair uit Oost-Vlaanderen die momenteel nog steeds aan het werk is, al zou hij wel slechts een kleine rol hebben gespeeld. Het parket wil dat in deze fase van het onderzoek niet bevestigen.