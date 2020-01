462 Brugse koppels gehuwd in 2019 Bart Huysentruyt

15 januari 2020

16u52 2 Brugge In 2019 zijn 462 Brugse koppels gehuwd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de stad Brugge.

Het zijn iets minder huwelijken dan in 2018, toen er 481 koppels in het bootje stapten. “Maar het is een aantal dat jaarlijks een beetje schommelt en eigenlijk in de lijn van de voorbije jaren ligt", zegt schepen van Bevolking Ann Soete (Open Vld). De populairste maand om te huwen in Brugge is met voorsprong de maand juni (65 huwelijken).

In Brugge huwen kan op vier verschillende momenten in de week (dinsdagvoormiddag, donderdagvoormiddag, vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag). Gedetineerden in het Penitentiair Centrum van Brugge kunnen enkel op de eerste donderdag van elke maand huwen. Daarvoor gaat de schepen, vergezeld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, naar de gevangenis om daar het huwelijk te voltrekken. In 2019 werden daar acht huwelijken genoteerd.

Alle andere huwelijken gaan door in het Brugse stadhuis of in het gemeentehuis van Zeebrugge. Vorig jaar werden uitzonderlijk ook twee huwelijken in extremis op locatie gedaan, met name één in het AZ Sint-Jan en één bij een echtpaar thuis. De drukste datum in 2019 was zaterdag 21 september met tien huwelijken op één dag. Na juni vormen ook augustus en september populaire maanden om in de echt te treden.