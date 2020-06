46-jarige bromfietsster belandt onder wielen van vrachtwagen Mathias Mariën

29 juni 2020

17u02 9 Brugge Aan het kruispunt van de Gistelse Steenweg met de Expresweg in Sint-Andries gebeurde maandagmiddag rond 15 uur een zwaar ongeval.

Een vrachtwagen die in de richting van Varsenare reed en rechtsaf de parking van een bedrijf wilde opdraaien, merkte een aankomende bromfietser niet op waarna het tot een aanrijding kwam. De 46-jarige vrouw kwam samen met haar bromfiets onder de voorste wielen van de vrachtwagen terecht en zat een hele tijd gekneld. De brandweer kon de vrouw, die de hele tijd bij bewustzijn bleef, bevrijden. Ze is met ernstige verwondingen aan de benen naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw verkeert evenwel niet in levensgevaar.