420 zonnepanelen en twee elektrische deelwagens in Daverlo Bart Huysentruyt

03 september 2020

11u12 0 Brugge Om een klimaatneutrale stad te kunnen worden, investeert de stad Brugge in 420 zonnepanelen en twee elektrische deelwagens op het domein Daverlo in Assebroek.

De installatie van de zonnepanelen in Daverlo wordt meteen het grootste project tot nu op een Brugs stadsdak. De zonnepanelen zorgen voor een productie van ongeveer 140.000 kWh per jaar. “We besparen jaarlijks 70 ton CO2 met deze installatie”, zegt schepen van Energie Minou Esquenet (CD&V). “De Daverlo-site geniet zo van honderd procent groene en lokaal geproduceerde stroom.” Coopstroom, de coöperatie voor hernieuwbare energie doet het leeuwendeel van de investeringen. Coopstroom haalt daarvoor geld op bij inwoners die interesse hebben om mee te werken aan meer hernieuwbare energie en meteen ook een coöperantenaandeel willen aanschaffen. Stad Brugge stelde de daken van Daverlo en de nabijgelegen school ter beschikking en engageert zich om gedurende 20 jaar de geproduceerde zonnestroom voor een correcte prijs af te nemen. Er komen ook elektrische deelwagens bij: een Nissan Evalia (in Daverlo) én een Hyundai Kona (op het Ganzenplein).