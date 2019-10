400 deelnemers lopen verkleed mee met Koolkerkse Halloweentocht Bart Huysentruyt

08u48 0 Brugge De jaarlijkse afspraak met Halloween hebben ze in Koolkerke niet gemist: tijdens de Halloweenstoet kwamen 400 verklede deelnemers opdagen.

De organisatie van het feestcomité van Koolkerke kan jaar na jaar op meer bijval rekenen. Ook de plaatselijke verenigingen koppelen hun karretje aan het evenement. “Dankzij het mooie weer konden we rekenen op een talrijke opkomst”, zegt Geert Van Mulders van het feestcomité. “Tijdens de stoet werd door de kinderen aan iedere deur werd gebeld om snoep te krijgen. Dit is inmiddels een gekende traditie geworden in Koolkerke en de bewoners genieten ervan om de kinderen op lekkers te trakteren.” Bij de terugkeer op het plein konden de mensen aanschuiven aan de kraampjes van de verschillende Koolkerkse verenigingen. Nadien was er een gesmaakte Halloweenfuif met ambiance tot in de late uurtjes.